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BBP Lideri Destici’den Aslı Erdoğan’a sert tepki: “Bu kadar kahpece ve alçakça bir iftira olabilir ...

İHA

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Türklere okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesi öğretiliyor' sözlerini sarf eden Aslı Erdoğan’a tepki göstererek, “Bu kadar kahpece ve alçakça bir iftira olabilir mi, Allah seni kahretsin” dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kocaeli İl olağanüstü kongresine katıldı. Kocaeli İl Başkanlığı görevine atanan Remzi Kaya’nın seçilmiş il başkanı olduğu kongrede konuşan BBP Lideri Destici, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi arkasından hançerlemiştir”
Barış Pınarı Harekatı’nda Türkiye’nin karşısında duran dost ülkelere tepki gösteren Destici, “Bizim topraklarımıza bir terör saldırısı gerçekleştiğinde güvenliğimizi sağlamak için harekata geçme hakkımız var. Buna dayanarak Türkiye bu harekatları yaptı. Ama maalesef karşımızda gerçek dostları göremedik. Azerbaycan, Pakistan gibi bazı dost ülkeleri bunun dışında tutuyorum ama çoğunlukla başta AB ve Arap Birliği üyesi pek çok ülke bu konuda Türkiye’nin karşısında yer aldılar. Bunlar Türkiye’ye sırt döndüler. Biz bunların bazıları ile ilgili yanılmadık. Ama bazıları ile ilgili yanıldık. Mesela biz Filistin’den çok büyük destek beklerken, göremedik. Biz Arap Birliği ülkelerine her zaman destek olduk. Hatta haksız oldukları zamanlarda bile kardeşlik hukuku adına onların yanında durmayı yeğledik. ABD’nin ambargosunda Türkiye İran’ı koruyacak bazı riskler aldı. Ama bu süreçte sınıfta kalan ülkelerden bir tanesi de İran oldu. Bakın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim kendi devletimiz, kedi kanımız, kendi canımız. Ama onun başında bir Cumhurbaşkanı var ki? Bize göre bu sözlerinden sonra sözde Cumhurbaşkanıdır, meşrutiyetini kaybetmiştir. İlerideki seçimlerde de tekrar Cumhurbaşkanı olma gibi bir şansı kalmamıştır. O tutmuş, Türkiye’yi arkasından hançerlemiştir” dedi.

“Bu kadar kahpece ve alçakça bir iftira olabilir mi, Allah seni kahretsin”
Yazar Aslı Erdoğan’ın açıklamasına tepki göstererek sözlerine devam eden Destici, “Türkiye’de yaşayan Kürt kardeşlerimiz bizim kan kardeşimizdir ve her vatandaş gibi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıdır. Ama Irak ve Suriye’de yaşayanlar da bu kardeşlikten nasibini almışlardır. Bakın, Saddam Hüseyin Irak’ta Kürtleri katletmek için saldırı başlattığında, kimyasal madde kullandığında sığınacakları sadece Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti olmuştur. Suriye’de de Esad döneminde başlarına gelenler sırasında sığınacak yer Türkiye’yi bulmuşlardır. Dünyada Kürtlerin tek samimi dostu ve kardeşi Türkiye’dir. Ama bakıyorsun Aslı Erdoğan diye bir yazar varmış. Çıkıp diyor ki, ‘Türkiye’de çocuklara Kürt düşmanlığı aşılanıyor.’ Bu kadar kahpece alçakça bir iftira olabilir mi, Allah seni kahretsin. Bunlar neyle aşılandıysa, artık bu duruma gelmiş vaziyetteler. Hainlikte, soysuzlukta en son zirveye ulaşmış durumdalar” diye konuştu.

“DEAŞ kimin itiyse PKK, YPG de onun itidir”
TSK’nın ve devlet politikalarının başarısı sayesinde Suriye’nin kuzeyinden DEAŞ’ın temizlendiğini belirten Destici, DEAŞ ve YPG terör örgütlerinin aynı kaynaklardan beslendiğine dikkat çekerek, “Suriye’nin kuzeyinden DEAŞ temizlendiyse Türk ordusunun başarılı harekatları ve ürk devletinin izlediği başarılı politikalar sayesinde olmuştur. Şunu da söyleyeyim. DEAŞ kimin itiyse PKK, YPG de onun itidir. PKK’yı, YPG’yi, PYD’yi kim kurduysa kim kolluyorsa, kim gözetiyorsa, eline silahı kim veriyorsa DEAŞ’ı besleyip büyüten de odur. Bugün DEAŞ buharlaşıp gitmemiştir” şeklinde konuştu.

KOCAELİ

26 Ekim 2019 Cumartesi

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