Başkan Büyükgöz vatandaşlarla buluştu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Beylikbağı mahallesi sakinleriyle buluştuğu halk meclisinde “Sarı Cami projesi iptal değil” dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Beylikbağı Mahallesi sakinleriyle halk meclisinde bulultu. Beylikbağı Fatih İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen halk meclisine Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Büyükgöz toplantı öncesi mahalleye yapılan ve yıl sonuna kadar yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi verdi.

Vatandaşlara seslenen Başkan Büyükgöz, “Siz sormadan ben söyleyeyim, Sarı Cami projesi iptal olmadı. Diyanet İşleri Başkanlığından yetki devrini yeni aldık. İstesek de daha önce burada bir çalışma başlatamazdık. Artı yetki devri gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuyu görüştük yakın zaman da kendileri de buraya gelecek, konuyu birlikte yerinde ele alacağız” dedi.,

Başkan Büyükgöz daha sonra mahalle sakinlerinin soruları cevaplandırdı.

KOCAELİ 26 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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