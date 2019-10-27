Dilovası Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarı

Dilovası Belediyesi tarafından Başkan Hamza Şayir ya da Dilovası Belediyesi adına iş adamları ve vatandaşları arayarak para talep eden kişilere karşı hakkında uyarıda bulundu.

Dilovası’nda son günlerde önemli bir dolandırıcılık girişiminin gerçekleştiği öğrenildi. Belediye Başkanı Hamza Şayir ve belediyenin adını kullanarak dolandırıcılık yapıldığını tespit eden Dilovası Belediyesi, yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu. Dilovası Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Dilovası Belediye Başkanı ya da kurumun adı kullanılarak bazı işadamları ve vatandaşlardan yardım talebinde bulunulduğu konusunda bazı şikayetler aldık. Dilovalı işadamları ve halkının yardım talebinde bulunan bu dolandırıcılara itibar etmemesi kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Dilovası’nda faaliyet gösteren şirketlerin tüzel kişileri, yönetici, idarecilerini ve Dilovalı vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyaran Dilovası Belediye Başkanlığı, bu tip girişimlerin de emniyet birimlerinin takibinde olduğunu da bildirdi.

KOCAELİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:52

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