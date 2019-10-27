Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Kartepe Zirvesi’nde ‘Mutlu Yuva, Mutlu Yaşam’ konuşuldu.

‘Kentleşme ve Mutlu Şehirler’in ele alındığı Kartepe Zirvesi2019 tüm hızıyla sürüyor. Kartepe ilçesinde bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen zirvede, ‘Mutlu Yuva, Mutlu Yaşam’ konusuyla Ara Güler Salonu’nda akademik oturum düzenlendi. Moderatörlüğünü Üsküdar Üniversitesi’nden Dr. Abdülhakim Beki yaptığı oturuma Mutlu Yuva Derneği Koordinatör Yardımcısı Yasemin Can, Mutlu Yuva Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tamer Göde, Mutlu Yuva Derneği Koordinatörü Ayşegül Güreldi ve Merkez Valisi Abdülkadir Yazıcı katıldı.

Oturumda konuşan katılımcılar, insanları mutlu etmenin yolları ile ilgili bilgiler aktardı İnsanları mutlu etmenin yolunun engellilere, yaşlılara, yetimlere, öksüzlere ve gençlere gösterilen sevgi ve saygıdan geçtiğinin belirtildiği oturumda toplumların bakış açılarının bu yönde değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

KOCAELİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:52

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