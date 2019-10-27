Prof. Dr. Tülin Vural Aslan; “Ahlaki değerlerden uzaklaşan bir toplum mutsuz olur”

Kartepe Zirvesi’nde konuşan Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, “Ahlaki değerlerden uzaklaşan bir toplum mutsuz olur” dedi.

Kartepe Zirvesi, devam ediyor. “Şehirleşme ve Yapılaşma” konulu oturumda Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tülin Vural Arslan ile Kırıkkale Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Refik Yaslıkaya bir araya geldi. Ara Güler Salonu’nda gerçekleştirilen oturumun moderatörlüğünü İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Doç. Dr. Lütfi Sunar yaptı. Oturumda konuşan Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, “Deprem gerçeğini hepimiz kabul ediyoruz ve buna göre hareket etmemiz gerektiğini de söylüyoruz. Deprem gerçeğine karşı, dayanıklı, yüksek binalar yaptık. Ama bu binaların ahlaki değerlerden bizi uzaklaştırdığını anladık. Ahlaki değerlerden uzaklaşan bir toplum mutsuz olur. Biz bu evler yapılırken bunların olacağını ön göremedik ve umursamadık ama bu dev evler bizleri mutsuzluğa itti” dedi.

Daha sonra konuşan Prof. Dr. Arslan ise, “Peki, neler yapabiliriz bu mutsuzluğa son vermek için? Geçmişten öğrenerek bugünün problemlerine dirençli hale gelebiliriz. Geleceği düşünerek hareket etmeli, kısa vadeli değil uzun vadeli projeler üretmeliyiz” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Refik Yaslıkaya ise konuşmasında sürdürülebilir şehirlerde mahalleler konusunu işledi. “Köy bir yerel yönetimidir” diyerek sözlerine başlayan Yaslıkaya, “Mahalle ise böyle bir yönetime sahip değildir. Sürdürülebilir şehirlerde mahalleler artık yüksek katlı değil yatay binaların yapıldığı mahallelere dönüşecek. Yüksek katlı ev sorunlarını her ilimizde yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:52

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