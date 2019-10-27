Başkan Bıyık, vatandaşlara 6 ayını anlattı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ‘Gönül Buluşmaları’ kapsamında bir araya geldiği Emek Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara göreve geldiği 6 aylık süre içerisindeki çalışmalarını anlattı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan ‘Gönül Buluşmaları’ toplantıları devam ediyor. Daha önce Sırasöğütler Mahallesi’nde gerçekleşen halk buluşmasının ikincisi Emek Mahallesi’nde yoğun bir katılımla gerçekleşti. Programa Başkan Bıyık’ın yanı sıra, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarı, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gönül Buluşması programında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahalle sakinlerinden gelen soruları da teker teker yanıtladı. Başkan Bıyık, göreve geldiği 6 aylık süreçte neler yapıldığı hakkında mahalle sakinlerine bilgiler verdi.

Vatandaşlara seslenen Başkan Bıyık, “Öncelikle seçimlerde komşunuza sahip çıktığınız ve yüzde 60’ın üzerinde destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere layık olmaya çalışacağız. Mahallemizin sorunlarını çok iyi biliyorum. Bütün Darıca’ya olduğu gibi Emek Mahallesi’ne de en iyi şekilde hizmet edeceğiz. Yükümüz ağır, sorumluluğumuz büyük ama Darıcalılara verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzde çalışıyoruz. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığı sizlerin desteği ve duası ile hafifliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz ile uyumlu ve koordineli bir şekilde Darıca’ya hizmet için çalışıyoruz. Büyükşehir ile uyum içerisinde el ele vererek ilçemize en güzel eserleri kazandırmak istiyoruz” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Kocaeli’nin ilk millet bahçesinin Darıca’da hizmete girdiğini belirten Bıyık, “Vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi gören Millet Bahçesi’nin ilk etabı açılırken ikinci etap için de çalışmalar devam ediyor. Yılsonunda Darıca ile Eskihisar bağlantısı da hayata geçirilecek. Darıca’mıza Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dev spor salonunda çalışmalar sürüyor. Bin 800 kişilik seyirci kapasiteli olan ve yaklaşık 25 milyon TL maliyeti bulunan spor salonunda Darıcalı gençler pek çok spor dalında spor yapabilme imkânı bulacak. Aynı şekilde Sırasöğütler Mahallemizde de kapalı spor salonu inşaatımız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve İSU Müdürlüğümüz ile birlikte Darıca’nın altyapı sorununa çare üretmek için kısa, orta ve uzun vadeli planları yapıyoruz. Darıca’nın altyapı sorununa çare olması için yaklaşık 70 Milyon TL altyapı yatırımı yapılacak” diye konuştu.

KOCAELİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:52

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