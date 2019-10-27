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- KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.K. (30), sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti.

Olay dün gece, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi´nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen A.K., evde sinir krizi geçirdi. A.K., bu sırada eline geçirdiği kesici bir aletle cinsel organını kesti. Yakınlarının çağırdığı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan A.K., ilk müdahalesinin ardından da Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edildi.



KOCAELİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:52

GÜNEŞ 07:17

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:11

YATSI 19:31

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