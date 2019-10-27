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Kocaeli’de kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inebilecek

İHA

Kartepe Zirvesi'nde üniversite öğrencileriyle buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerden gelen talep üzerine saat 22.00'den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi.

Kocaeli’de kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inebilecek

Kartepe Zirvesi’nde üniversite öğrencileriyle buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerden gelen talep üzerine saat 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi.
Kartepe Zirvesi2019 tüm hızıyla devam ediyor. 180’den fazla konuşmacının katılımları ile süren zirvede Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ‘’Gençler Ne Düşünüyor?’’ başlıklı oturumda Kocaeli ve diğer şehirlerde eğitim gören üniversite öğrencileriyle buluştu. Zirvede öğrencilerin talep ve önerileri dinleyen Büyükakın, gelen bir talebi karşılıksız bırakmadı.
İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Ceren Yıldız isimli öğrenci, öğrenciler olarak şehirde özellikle güvenlik konusunda yaşadıkları sıkıntıları aktardı.
Üniversite öğrencisinin konuşmasının ardından söz alan Büyükakın, bir şehirde mutlu olmanın ilk şartlarından biri olarak güvenliğin başta geldiğini söyledi. Büyükakın, bu kapsamda kadınların gece sokakta güvenle yürüyebildiği bir şehir için çalıştıklarını söyledi. Gençlerden gelen, “Geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruz” önerisi üzerine Başkan Büyükakın, gece 22.00’den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi.

KOCAELİ

27 Ekim 2019 Pazar

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