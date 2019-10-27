Sinir krizi geçiren adam cinsel organını kesti iddiası

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdiği belirtilen 30 yaşındaki A.K.'nin cinsel organını kestiği iddia edildi.



Olay, gece saatlerinde Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 30 yaşındaki A.K. henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sinir krizi geçirdi. Eline geçirdiği kesici aletle cinsel organını kestiği iddia edilen A.K. yakınlarının olay yerine çağırdığı sağlık ekipleri tarafından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. A.K. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

KOCAELİ 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:52

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