Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

- 'BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünün Resulayn'da saldırısı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'ın Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.
Barış Pınarı Harekatı´na katılan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Şanlıurfa´da tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Darıca Kaymakamlığı´na vekalet eden Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve askeri yetkililer, Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun´un Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi´nde oturan babaevine gitti. Şehidin babası Ramazan ve annesi Hacer Sarıtosun´a acı haber verilirken, ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları taziyeye geldi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Sarıtosun, düzenlenecek törenin ardından Darıca'da toprağa verilecek.
KOCAELİ
28 Ekim 2019 Pazartesi
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