Kocaeli'ye şehit ateşi düştü

- 'BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünün Resulayn'da saldırısı sonucu yaralanan, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit olan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun'ın Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Barış Pınarı Harekatı´na katılan Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun, Şanlıurfa´da tedaviye alındığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Darıca Kaymakamlığı´na vekalet eden Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve askeri yetkililer, Şehit Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun´un Darıca Kazım Karabekir Mahallesi Sokullu Caddesi´nde oturan babaevine gitti. Şehidin babası Ramazan ve annesi Hacer Sarıtosun´a acı haber verilirken, ailenin oturduğu eve Türk bayrağı asıldı. Ailenin yakınları taziyeye geldi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Sarıtosun, düzenlenecek törenin ardından Darıca'da toprağa verilecek.



KOCAELİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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