Başkan Söğüt, bebekler için Van’da fidan dikti

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Van Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Her Bebek için Bir Fidan’ etkinliğinde temsili olarak Körfezli bebekler için fidan dikti.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kent Konseyi, Körfez Ticaret Odası ve STK’ların katılımı ile gerçekleştirilen Van gezisi kapsamında Van Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Her Bebek İçin Bir Fidan’ etkinliğine katıldı. Başkan Söğüt ayrıca protokol üyeleri ile sohbet etti. Sohbette hem Van hem de Kocaeli ve Körfez konuşuldu. Edremit Kent Ormanı’nda gerçekleştirilen programa Van Valisi aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Milletvekilleri İrfan Kartal ve Osman Nuri Gülaçar, AK Parti Van İl Başkanı Ayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman da katıldı.

Etkinlikte başkan Söğüt, Köfezli bebekleri temsilen fidan dikti. 'Her bebek için bir fidan' etkinliği kapsamında fidanı dikilen Hiranur bebeğin sertifikasını da Başkan Şener Söğüt ailesine takdim etti. Projeden övgüyle bahseden Söğüt, “Bu güzel ve anlamlı proje için Edremit Belediyesi Başkanı Sayın İsmail Say'ı tebrik ediyorum” dedi.

KOCAELİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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