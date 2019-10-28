Şehit haberi geldi, Cumhuriyet Bayramı konseri iptal edildi

Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Satıtosun’un şehit haberinin gelmesi sonrasında, İzmit Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan Rubato konseri iptal edildi.

İzmit Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Ekim Salı Günü Fethiye Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan Rubato konserini Barış Pınarı Harekatı'ndan gelen acı haber nedeniyle iptal edildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet) Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Satıtosun’un şehit haberinin gelmesi sonrasında paylaştığı mesajda, yakınlarının acısını paylaştığını ifade ederken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda düzenlenecek olan Rubato konserinin iptal edildiğini açıkladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in yaptığı açıklamada, “Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda şehit ateşi Kocaeli'ye düştü. Darıca ilçemiz hain teröristlerce şehit edilen Darıcalı Tahsin Sarıtosun'a ağlarken, şehidimizin yakınlarının acısını paylaşıyor ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında düzenleyeceğimiz Rubato konserini iptal ediyoruz. Asırlardır hep doğrunun ve mazlumun yanında duran, iyinin ve güzelin savunucusu olan ülkemiz ve ülkemizin göz bebeği olan kahraman Mehmetçiklerimizin Barış Pınarı Harekatı’nı başarı ile tamamlanacağına yürekten inanıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizin emaneti olan vatanımıza sahip çıkan şanlı ordumuza muvaffakiyet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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