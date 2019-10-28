Asansörlerde mahsur kalan vatandaşları kurtaracaklar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurum ve kuruluşlarda olası asansör arızalarına karşı 30 personeline kurtarma eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum ve kuruluşlarda olası asansör arızalarına karşı personeline kurtarma eğitimi verdi. Elektrik kesintileri başta olmak üzere farklı nedenlerden dolayı arıza yapan asansörlerde kalan vatandaşlar artık eğitim alan personel tarafından kurtarılacak. Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı Enerji Aydınlatma ve Mekanik işler Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde asansör tipleri, asansör kabin üstüne çıkış ve kuyu dibine iniş prosedürleri hakkında bilgiler verildi. Eğitime İtfaiye ve Zabıta Dairelerinde görev yapan ilgili 30 personel katıldı. Eğitim alan personele, eğitim sertifikası verilecek.

Teorik eğitim sonrasında, ilgili personelin tecrübe kazanabilmesi için İzmit Bülent Ecevit Üst Geçidi asansöründe de uygulamalı bilgiler sunuldu. Uygulamalı eğitimde asansör içerisinde kalanları kurtarmak için ilk olarak panoya nasıl ve ne şekilde müdahale yapılması gerektiği anlatıldı. Daha sonra ise asansör kabin kapısının nasıl açılacağı ve kabin içerisine giriş için izlenmesi gereken kurallar gösterildi.

KOCAELİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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