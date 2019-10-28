Gebze’de ‘Mahalle Meclisleri’ devam ediyor

Mahalle Meclislerini sürdüren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Tatlıkuyu ve Mimar Sinan Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz düzenlediği ‘Mahalle Meclisleri’yle vatandaşlarla bir araya gelmeye, dertlerini dinleyip, öneri ve taleplerini almaya devam ediyor. Başkan Büyükgöz hafta sonu Tatlıkuyu ve Mimarsinan’da düzenlenen ‘Mahalle Meclisleri’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Toplantıya Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, belediye başkan yardımcıları Yusuf Burkut, Selamet Güner, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Toplantıda tamamlanan ve yıl sonuna kadar yapılması planlanan çalışmalar hakkında mahalle sakinlerine bilgi veren Başkan Büyükgöz, “Sizlere hizmet etmek için buradayız. Sizlerden aldığımız emaneti en iyi şekilde hizmete dönüştürmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diyerek mahalle sakinlerinin şikayet, öneri ve taleplerini dinledi.

KOCAELİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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