(Özel) Sıfır otomobillerdeki indirim ve kredi imkanları, ikinci el piyasasını vurdu Vatandaşlar, fiyat artışını fırsata çevirip ikinci el araçlara yatırım yapıyor

Yapılan indirimler ve kredi imkanları nedeni ile vatandaşların sıfır otomobillere yönelmesi, ikinci el piyasasında yaklaşık yüzde 14 civarında artışın yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar, fiyat artışını fırsata çevirip ikinci el araçlara yatırım yapıyor.

Sıfır otomobillere yapılan indirimler ikinci el otomobil piyasasını vurdu. Kocaeli’de bulunan oto pazarındaki 2. el araç satışı yapan esnaf, yapılan indirimlerden etkilendi. Sıfır otomobillere yönelişler sonrasında ikinci el araçlarda yaklaşık yüzde 15 civarında artış yaşandı. İkinci el piyasasındaki artışı fırsata çevirmek isteyen araç sahipleri ise fiyatların daha da yükselmesini bekleyerek araçlarını satmama kararı aldı. Kocaeli’deki ikinci el araç ticareti yapan ise satılık araç bulamadıklarını ve bu nedenden dolayı da fiyatların yükseldiğini söyledi. Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkının çok fazla olmasından dolayı ikinci el otomobillerde sürekli zam görüldüğünü dile getiren esnaf, yükselişin devam edeceğini beklediklerini ifade ettiler. İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar ise fiyatların çok yüksek olduğunu söylediler.



“İnsanlar dolar yerine araç satın alarak bunu yatırım aracı olarak görmeye başladı”

24 yıldır araç alım satımı yapan Süleyman Çiftçi, insanların dolar yerine otomobile yatırım yaptıklarını söyleyerek, “Galericilik ve oto alım işi yapıyorum. Şu an Türkiye şartlarına baktığımız zaman otomobil piyasasında fiyatlar bir hayli yüksek. Ama bunun sebebi ile bayilerdeki sıfır model araçların fiyatlarının çok uygun olması olarak gösterilebilir. İkinci ele bunun yansıması devam ediyor. Kocaeli ve Türkiye genelindeki oto pazarlarına baktığımız zaman geçtiğimiz yıllara göre hareketliliğin olduğu gözüküyor. Araca yatırım yapan insanlar kazandı. İnsanlar dolar yerine araç satın alarak bunu yatırım aracı olarak görmeye başladı. Türkiye’de böyle bir artış falan yoktu. 24 yıl oldu ben bu işi yapalı. Şu an farklı bir çağ yaşanıyor. Araç bulmakta güçlük çekiyor insanlar. Bu da otomobil sektörünün hızlı olduğunu, insanların yatırım aracı olarak otomobili gördüğünü gösterir. Şu anda araçların fiyatlarında yüzde 15 oranında bir artış oldu. Ama benim fikrime göre bu yükseliş devam edecek. Bu yükseliş, sıfır araçlar ile ikinci el araçlar arasındaki fark azalmadıkça devam edecek.



“Neden bu kadar pahalı olduğunu bilmiyoruz”

Araç almak için oto pazarına gelen vatandaşlardan Avni Can ise, fiyatların beklediğinden daha yüksek olduğunu belirterek, “Emekliyim. Şöyle bir araç satın almak için bakınalım dedik. Fiyatlara baktık, fiyatlar çok yüksek. Neden bu kadar pahalı olduğunu bilmiyoruz. Bir araç baktım. 2000 model araç için 13 bin 500 TL istiyor. Araç güzel ama fiyatı çok yüksek” diye konuştu.



“Nedense bazı araçlarda fiyatlar yaklaşık 10 bin TL yükseldi”

İnsanların araçlarını satmak istememesi nedeni ile fiyatların yükseldiğini düşündüğünü ifade eden Celalettin İçöz isimli vatandaş, “Ailemi taşımak için ikinci el bir binek araç almayı düşünüyorum. Araç fiyatlarını biraz yüksek buluyorum. Ama alım satımın olmayışı fiyatların yükselmesine neden oluyor. Pazarlıkla alabiliyorsunuz araçları. Yaklaşık 30 bin TL değerinde olan araçlarda fiyatlar 45 bin TL yükselmiş durumda. Bunları çıplak gözle yaklaşık 4 aydır izliyoruz. Geçen ayla kıyaslamak gerekirsek, piyasada bir bulanı oldu. Nedense bazı araçlarda fiyatlar yaklaşık 10 bin TL yükseldi. Ama ileriki günlerde düşeceğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

GÜNEŞ 07:18

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:10

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.