(Özel) Sıfır otomobillerdeki indirim ve kredi imkanları, ikinci el piyasasını vurdu Vatandaşlar, fiyat artışını fırsata çevirip ikinci el araçlara yatırım yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Sıfır otomobillerdeki indirim ve kredi imkanları, ikinci el piyasasını vurdu Vatandaşlar, ...

İHA

Yapılan indirimler ve kredi imkanları nedeni ile vatandaşların sıfır otomobillere yönelmesi, ikinci el piyasasında yaklaşık yüzde 14 civarında artışın yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar, fiyat artışını fırsata çevirip ikinci el araçlara yatırım yapıyor.

(Özel) Sıfır otomobillerdeki indirim ve kredi imkanları, ikinci el piyasasını vurdu Vatandaşlar, fiyat artışını fırsata çevirip ikinci el araçlara yatırım yapıyor

Yapılan indirimler ve kredi imkanları nedeni ile vatandaşların sıfır otomobillere yönelmesi, ikinci el piyasasında yaklaşık yüzde 14 civarında artışın yaşanmasına neden oldu. Vatandaşlar, fiyat artışını fırsata çevirip ikinci el araçlara yatırım yapıyor.
Sıfır otomobillere yapılan indirimler ikinci el otomobil piyasasını vurdu. Kocaeli’de bulunan oto pazarındaki 2. el araç satışı yapan esnaf, yapılan indirimlerden etkilendi. Sıfır otomobillere yönelişler sonrasında ikinci el araçlarda yaklaşık yüzde 15 civarında artış yaşandı. İkinci el piyasasındaki artışı fırsata çevirmek isteyen araç sahipleri ise fiyatların daha da yükselmesini bekleyerek araçlarını satmama kararı aldı. Kocaeli’deki ikinci el araç ticareti yapan ise satılık araç bulamadıklarını ve bu nedenden dolayı da fiyatların yükseldiğini söyledi. Sıfır ve ikinci el araçlar arasındaki fiyat farkının çok fazla olmasından dolayı ikinci el otomobillerde sürekli zam görüldüğünü dile getiren esnaf, yükselişin devam edeceğini beklediklerini ifade ettiler. İkinci el otomobil almak isteyen vatandaşlar ise fiyatların çok yüksek olduğunu söylediler.

“İnsanlar dolar yerine araç satın alarak bunu yatırım aracı olarak görmeye başladı”
24 yıldır araç alım satımı yapan Süleyman Çiftçi, insanların dolar yerine otomobile yatırım yaptıklarını söyleyerek, “Galericilik ve oto alım işi yapıyorum. Şu an Türkiye şartlarına baktığımız zaman otomobil piyasasında fiyatlar bir hayli yüksek. Ama bunun sebebi ile bayilerdeki sıfır model araçların fiyatlarının çok uygun olması olarak gösterilebilir. İkinci ele bunun yansıması devam ediyor. Kocaeli ve Türkiye genelindeki oto pazarlarına baktığımız zaman geçtiğimiz yıllara göre hareketliliğin olduğu gözüküyor. Araca yatırım yapan insanlar kazandı. İnsanlar dolar yerine araç satın alarak bunu yatırım aracı olarak görmeye başladı. Türkiye’de böyle bir artış falan yoktu. 24 yıl oldu ben bu işi yapalı. Şu an farklı bir çağ yaşanıyor. Araç bulmakta güçlük çekiyor insanlar. Bu da otomobil sektörünün hızlı olduğunu, insanların yatırım aracı olarak otomobili gördüğünü gösterir. Şu anda araçların fiyatlarında yüzde 15 oranında bir artış oldu. Ama benim fikrime göre bu yükseliş devam edecek. Bu yükseliş, sıfır araçlar ile ikinci el araçlar arasındaki fark azalmadıkça devam edecek.

“Neden bu kadar pahalı olduğunu bilmiyoruz”
Araç almak için oto pazarına gelen vatandaşlardan Avni Can ise, fiyatların beklediğinden daha yüksek olduğunu belirterek, “Emekliyim. Şöyle bir araç satın almak için bakınalım dedik. Fiyatlara baktık, fiyatlar çok yüksek. Neden bu kadar pahalı olduğunu bilmiyoruz. Bir araç baktım. 2000 model araç için 13 bin 500 TL istiyor. Araç güzel ama fiyatı çok yüksek” diye konuştu.

“Nedense bazı araçlarda fiyatlar yaklaşık 10 bin TL yükseldi”
İnsanların araçlarını satmak istememesi nedeni ile fiyatların yükseldiğini düşündüğünü ifade eden Celalettin İçöz isimli vatandaş, “Ailemi taşımak için ikinci el bir binek araç almayı düşünüyorum. Araç fiyatlarını biraz yüksek buluyorum. Ama alım satımın olmayışı fiyatların yükselmesine neden oluyor. Pazarlıkla alabiliyorsunuz araçları. Yaklaşık 30 bin TL değerinde olan araçlarda fiyatlar 45 bin TL yükselmiş durumda. Bunları çıplak gözle yaklaşık 4 aydır izliyoruz. Geçen ayla kıyaslamak gerekirsek, piyasada bir bulanı oldu. Nedense bazı araçlarda fiyatlar yaklaşık 10 bin TL yükseldi. Ama ileriki günlerde düşeceğini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KOCAELİ

28 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:53
  • GÜNEŞ 07:18
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:30
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel öğrencilere uygulamalı deprem eğitimi
YEREL HABERLER Özel öğrencilere uygulamalı deprem eğitimi
Gebze’de ‘Mahalle Meclisleri’ devam ediyor
YEREL HABERLER Gebze’de ‘Mahalle Meclisleri’ devam ediyor
Asansörlerde mahsur kalan vatandaşları kurtaracaklar
YEREL HABERLER Asansörlerde mahsur kalan vatandaşları kurtaracaklar
Şehit haberi geldi, Cumhuriyet Bayramı konseri iptal edildi
YEREL HABERLER Şehit haberi geldi, Cumhuriyet Bayramı konseri iptal ...
Gazi ve öğrencilerden resim sergisi
YEREL HABERLER Gazi ve öğrencilerden resim sergisi
Denize atlayan kocasını boğulmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Denize atlayan kocasını boğulmaktan kurtardı
Kocaeli'ye şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Kocaeli'ye şehit ateşi düştü
Başkan Söğüt, bebekler için Van’da fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, bebekler için Van’da fidan dikti
Üzerinden atlamak istediği demir korkuluklar, 10 yaşındaki çocuğun vücuduna saplandı Küçük çocuk vücuduna saplı korkuluklarla hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Üzerinden atlamak istediği demir korkuluklar, 10 ...
Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü
YEREL HABERLER Şehit ateşi Kocaeli’ye düştü
Kartepe Zirvesi sona erdi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “Mutlu şehircilik’ diyerek aslında bir risk aldım” "Bence bu zirvenin en büyük kazanımı, oluşturduğu farkındalık"
YEREL HABERLER Kartepe Zirvesi sona erdi Kocaeli Büyükşehir Belediye ...
Sinir krizi geçiren adam cinsel organını kesti iddiası
YEREL HABERLER Sinir krizi geçiren adam cinsel organını kesti ...
İzmitli çocuklardan Cumhuriyet konseri
YEREL HABERLER İzmitli çocuklardan Cumhuriyet konseri
Başkan Büyükakın, Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi temsil edecek
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi ...
Başkan Şayir, bebekler için Van’da fidan dikti
YEREL HABERLER Başkan Şayir, bebekler için Van’da fidan dikti
Gençlik Festivali devam ediyor
YEREL HABERLER Gençlik Festivali devam ediyor
Kocaeli’de kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten inebilecek
YEREL HABERLER Kocaeli’de kadınlar gece istedikleri yerde otobüsten ...
Kusmuğu nefes borusunu tıkayan bebek öldü
YEREL HABERLER Kusmuğu nefes borusunu tıkayan bebek öldü
Sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti
YEREL HABERLER Sinir krizi geçirip, cinsel organını kesti
Kadınlar gece, otobüsten istedikleri yerde inebilecek
YEREL HABERLER Kadınlar gece, otobüsten istedikleri yerde inebilecek
Belediye başkanı, farkındalık için organlarını bağışladı
YEREL HABERLER Belediye başkanı, farkındalık için organlarını ...
İzmit Belediyesi çalışanları, bowling turnuvasıyla stres attı
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi çalışanları, bowling turnuvasıyla ...
Başkan Bıyık, vatandaşlara 6 ayını anlattı
YEREL HABERLER Başkan Bıyık, vatandaşlara 6 ayını anlattı
Prof. Dr. Tülin Vural Aslan; “Ahlaki değerlerden uzaklaşan bir toplum mutsuz olur”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tülin Vural Aslan; “Ahlaki değerlerden ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X