Özel öğrencilere uygulamalı deprem eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezinde, Nuh Çimento Özel Eğitim Merkezi Hafif Zihinsel Engelli öğrencilerine uygulamalı deprem eğitimi verildi.

İzmit Seka Park’ta bulunan Büyükşehir Belediyesi Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi, deprem bilincini aşılamak, depremde yapılması gerekenleri hatırlatmak üzere Kocaeli halkına eğitim veriyor. Yıl boyunca binlerce misafiri ağırlayan Deprem Eğitim Merkezi’nin bugünkü konukları Nuh Çimento Özel Eğitim Merkezinin hafif zihinsel engelli özel öğrencileri oldu. Merkezde özel öğrencilere teorik ve uygulamalı simülasyon eğitimi verildi. Merkezdeki sosyolog ve psikologların gözetiminde gerçekleştirilen eğitime Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri ve Yaşlılar Şube Müdürlüğü de destek veriyor.

Zihinsel engelli özel öğrenciler deprem eğitimine iki grup halinde toplam 50 kişi olarak katıldı. Teorik eğitimde öğrencilere deprem öncesinde evlerinde almaları gereken önlemler anlatılırken deprem anında yapmaları gereken çök, kapan ve tutun hareketinin önemi anlatıldı. Teorik eğitim sonrasında simülasyon odasına geçen öğrencilere, ev içerisinde eşyaların sabitlenmesi vurgulandı. Ayrıca simülasyon odasındaki özel sistemle deprem anındaki sallanma uygulanarak öğrencilere deprem anında neler yapmaları gerektiği uygulamaları olarak gösterildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezi’ndeki tüm eğitimleri ücretsiz olarak veriyor. 25 kişilik gruplar halinde yapılan eğitimlere katılmak isteyen birey ve gruplar, Büyükşehir Çağrı Merkezi 153’den randevu alarak eğitime katılabiliyor. Eğitimlere öğrenci ve yetişkin birey fark etmeksizin katılabiliyor.

KOCAELİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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