Gebze’de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

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– Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü münasebetiyle Gebze Kent Meydanında düzenlenen törende ilçe protokolü Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. Yıl dönümü münasebetiyle Gebze Kent Meydanında düzenlenen törende ilçe protokolü Atatürk Anıtına çelenk sundu. Çelenk sunma programına Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Gebze Garnizon Komutanı Binbaşı Ramazan Uydaş Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla son buldu.

Törenin ardından Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze esnafını ziyaret ederek bayrak hediye etti. Esnafın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan Başkan Büyükgöz,” Bayrağımızı iş yerinizin en güzel yerine asmanızı diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” dedi.



KOCAELİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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