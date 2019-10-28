İzmitli öğrenciler yeni müzik sınıfına kavuşuyor

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– İzmit Kazım Karabekir Ortaokulu öğrencileri, İzmit Belediyesi’nin destekleriyle yeni müzik sınıflarına kavuşuyorlar.

Geçtiğimiz yıl yeni binasıyla öğrencilere eğitim vermeye başlayan Kazım Karabekir Ortaokulu’na İzmit Belediyesi’nin destekleriyle müzik sınıfı yapımına başlandı. Sanata verdiği önem ve sanatın küçük yaşlardan itibaren insanın ruhuna dokunması gerektiğini her fırsatta ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in girişimleriyle Kazım Karabekir Ortaokulu modern bir müzik sınıfına kavuşacak. 20 öğrencinin aynı anda eğitimöğretim görebileceği müzik sınıfında çeşitli müzik enstrümanları, ritim dersleri ve birçok sanatsal faaliyet üzerine öğrencilere eğitim verilecek.

İzmit Belediyesi’nin destekleriyle sadece Kazım Karabekir Ortaokulu’nda değil kentte bulunan tüm okullarda sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirebileceği sınıfların kurulması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Kazım Karabekir Ortaokulu Müdürü Serkan Yazar, çalışma için İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.



KOCAELİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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