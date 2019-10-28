İzciler “Barış uzak değil” diyerek dünyaya mesaj verdi

– Büyükşehir Kağıtsporlu izciler, Dünya ve Türkiye’deki izci arkadaşlarıyla internet üzerinden iletişime geçerek bilgi paylaşımında bulundu.

Her yıl Ekim ayında, tüm Dünya’daki yaklaşık 500 bin izcinin katılımıyla gerçekleştirilen JOTAJOTİ faaliyeti bu yıl da yapıldı. İzciler Dünya’da 62 yıldır kullanılan ve telsizle konuşma anlamına gelen Jota ile 23 senedir internet üzerinden iletişim kurmaya yarayan Joti uygulamasıyla, Dünya’daki izcilerle tanışmanın mutluluğunu yaşadılar. Kısa dalga telsiz üzerinden Türkiye ve Dünyanın birçok bölgesiyle iletişim kuran izciler, bir etkinliği daha başarıyla gerçekleştirdi. Kısa adı JOTA ve JOTI olan etkinlik boyunca izciler bir dizi faaliyet gerçekleştirdi.

İzciler Jota Joti etkinlikleri kapsamında eğitimci liderler tarafından alanda gerçekleştirilen geleneksel okçuluk, matrak, telsiz eğitimi gibi eğitim faaliyetlerinden faydalandılar. Kağıtsporlu izciler, “Barış Uzak Değil” sloganıyla, tüm dünyada aynı anda başlatılan ‘Jota Joti’ faaliyetiyle, Endonezya, İtalya, Fransa, Almanya, Norveç gibi ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin birçok ilinden izci arkadaşlarıyla görüştüler. Bir milyondan fazla izcinin katıldığı etkinlikte, dünyada bulunan izcilere neler yaptıklarını, hangi faaliyetleri gerçekleştirdiklerini anlattı.



KOCAELİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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