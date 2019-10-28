Periler İzmit’te galibiyeti yakaladı

– Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor kendi evinde ağırladığı Adana Basketbol’u 10194 mağlup etti.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden İzmit Belediyespor kendi evinde Adana Basketbol’u ağırladı. İlk periyotu 2321 önde kapatan periler ilk yarıyı ise 4151 mağlup kapadı. İkinci yarıda tribünden gelen destekle kendilerini toparlayan periler parkeden 10194 galip olarak ayrıldı. NBY’den İzmit Belediyespor’a transfer olan Courtney Monae Williams 35 sayı atarak maçın yıldızı oldu.

Galibiyetin mutluluğunu İzmit Belediyespor oyuncularından Özge Kavurmacıoğlu, “Kendi evimizde ilk galibiyetimizi aldık, çok mutluyuz. Çünkü evimizde kazandığımız maçlar bizim için çok önemli. Tribünden gelen destek bizim için çok anlamlıydı. Fatma Başkanımızın sayesinde daha çok istek var. Bizi yalnız bırakmıyorlar. Öncelikle Fatma Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizi hiç kırmıyor, en ufak bir isteğimizde hemen yanımızda” dedi.

Maçta attığı üçlüklerle dikkat çeken Gizem Yavuz ise, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Sezona 3’te 3 başlamak istiyorduk ama ilk maç bir talihsizlik oldu. Bugün maçı kazandık bu yüzden çok mutluyum. Kötü başladığımız maçı ikinci yarı daha iyi defans yaparak ve tabi ki seyircimizin desteğiyle kazanmasınız bildik. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Destekleyen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

KOCAELİ 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:53

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