Başkan Şener Söğüt; "Van'da gönül köprüleri kurduk"

“Kocaeli'den Van'a Uzanan Lezzet Köprüsü” programı kapsamında Van’a giden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Van'da gönül köprüleri kurduk" dedi.

Körfez Belediyesi'nin de paydaşları arasında yer aldığı "Kocaeli'den Van'a Uzanan Lezzet Köprüsü ve Yemek Şöleni" etkinliği için Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, belediye meclis üyeleri, Kocaeli Ticaret Odası yetkilileri, kadın girişimciler, Körfez Vanlılar Derneği Başkanı Abdurrahman Kurulu ve Körfez Van Çaldıran Dernek Başkanı Metin Anik Van'a gitti.

Sıcak ve samimi bir karşılama sonrasında öncelikle kurumlar ziyaret eden Başkan Şener Söğüt, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte birbirinden farklı yöresel tatların yer aldığı Lezzet Şöleni’ne katıldı. Burada ilk olarak Kocaeli'nin yöresel yemekleri tanıtıldı. Körfezli heyet ve Van protokolü daha sonra hep birlikte pişmaniye çekti. Ortaya renkli görüntüler de çıkarken, daha sonra ödül töreni gerçekleştirildi.

KocaeliVan Dostluk Parkı’nda gerçekleştirilen ve Körfez Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin dikişnakış sergisinin de açıldığı lezzet şöleni sonrasında Körfezli heyet Van'ın tarihi değer ve güzelliklerini gezdi. Van Kelesi, Van ile özdeşleşen Van Kedi Evi ve 2 bin 524 eserin yer aldığı Van Müzesi gezildi. Müze gezisi sırasında duygusal anlar da yaşandı. Körfezli olan ve yaşanan kaza sonrasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Haluk Dursun için müze içerisinde hazırlanan köşede hatıra fotoğrafı çektirilerek dua edildi.

Körfezli heyet daha sonra Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etti. Burada konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Van'ın tarihi, dokusu ve sıcakkanlı insanları ile güzel izler bıraktığını belirterek, "Lezzet Köprüsü için geldiğimiz Van'da gönül köprümüzü de kurduk. Van Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Edremit ve Tuşba Belediye Başkanlarımıza, Van Ticaret Odamızın değerli yöneticilerine, programda emeği geçen proje ekibine ve Van halkına teşekür ederim" dedi.

KOCAELİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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