İzmit’te kötü kokuların geldiği binadan çöp ev çıktı

– İzmit’te kötü kokular gelen apartmanda vatandaşların şikayeti sonucu yapılan incelemede çöplerle dolu olduğu belirlenen ev belediye ekiplerince temizlendi.

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Tepecik Mahallesi’nde bulunan bir çöp evin temizliği yapıldı. Bir apartmanın zemin katından gelen, apartman sakinlerini ve bölge esnafını rahatsız eden kötü koku şikayeti belediye tarafından hızlı bir şekilde sonuçlandırıldı. Vatandaşların şikâyeti üzerine sahibine ulaşılamayan ve ne amaçla kullanıldığı bilinmeyen evde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde Temizlik İşleri Müdürlüğü personel ve araçları tarafından temizlik yapıldı. Bir gün süren temizliğin ardından mahalle sakinleri belediye çalışanlarına teşekkür etti.



KOCAELİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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