Öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

– Seka Kağıt Müzesi Ahşap Atölyesinde Türkiye ve asker temalı ahşap kalemlik yapan öğrenciler, Mehmetçiğe selam gönderdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren SEKA Kâğıt Müzesi, gerçekleştirdiği atölye ve etkinliklerle farklı yaş gruplarını bünyesinde ağırlamaya devam ediyor. Son olarak hafta sonu gerçekleştirilen Ahşap Atölyesi’nde Türkiye ve asker temalı ahşap kalemlik yapan çocuklar Mehmetçiğe selam gönderdi. Ahşap kalemlik yapan öğrenciler, kalemlik parçalarının taslaklarını çıkartıp, parçaların kesimini geçekleştirdikten sonra bir araya getirdi. Parçaları birleştirdikten sonra görsel yapıştırmalarını ve boyamalarını yapan öğrenciler, etkinlik boyunca keyifli dakikalar geçirdi.

Yapılan kalemliklere asker ve Türkiye haritasıyla ayyıldızı ekleyen öğrenciler Mehmetçiklere selam gönderdi.

KOCAELİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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