Kabadayıoğlu “Uygun’un iddiaları asılsızdır”

– Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü Selahattin Kabadayıoğlu, CHP’li meclis üyesinin iddialarına cevap vererek, “İddialar asılsızdır, oluşturulmak isten algı tamamen yanıltıcıdır” dedi.

Körfez Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erkan Uygun’un sosyal medya üzerinde yayınladığı ve bazı internet haber sitelerinde yer alan “İmar ve Şehircilik Komisyonuna havale edilmiş konu görüşülmeden, meclise geliyor” iddialarına Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü ve AK Parti Belediye Meclis üyesi Selahattin Kabadayıoğlu cevap verdi. Çarşamba günü toplanacak komisyon üyelerine konu ile ilgili sadece bilgi amaçlı yazı gönderildiğini belirten Kabadayıoğlu, “Servis edilen imzalı evraklar, Ekim ayı meclisinin komisyona havalesi ile ilgili evraklardır. Komisyonun meclise sunduğu herhangi bir imzalı evrak söz konusu değildir. Olması da mümkün değildir, çünkü komisyonda muahalefet meclis üyeleri de yer almaktadır” dedi.

Erkan Uygun’un sosyal sosyal medyadan yayınladığı evrakların meclis üyelerinin talebi sonrası gönderilen taslaklardan ibaret olduğunu ifade eden Kabadayıoğlu, “Taslak komisyon üyeleri tarafından imzalandıktan sonra rapor haline gelir. Gönderilmiş olan evraklar tamamen taslak ve bilgi amaçlıdır. Ekim ayı meclis toplantısında, plan ve proje Müdürlüğü’nün, 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesine istinaden imar uygulaması ile alakalı ortak proje yapılması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi teklifi oy birliği ile İmar Ve Şehircilik Komisyonuna sevk edilmiştir. Meclisten 3 gün öncesine kadar komisyon toplantıları gerçekleştirilebilir. Bu konu da 30 Edim tarihinde toplanacak olan Körfez Belediyesi İmar ve Şehircilik Komisyonunca görüşülecektir. Konu ile ilgili alınmış herhangi bir imzalı karar söz konusu değildir, oluşturulmak istenilen algı tamamen yanıltıcıdır” diye konuştu.



KOCAELİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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