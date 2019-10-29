29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kocaeli’de kutlandı 2 günde 2 şehit haberi alan Kocaeli’de kutlamalardaki halk oyunu gösterileri iptal edildi

Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Kocaeli’de yaşayan 2 askerin art arda şehit olması nedeni ile halk oyunu gösterileri iptal edildi.



Kocaeli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kocaeli valiliği ev sahipliğinde düzenlenen törenle kutlandı. Kocaeli Valiliği’nin önünde gerçekleştirilen kutlamalara Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Garnizon Komutanlığı görevine atanan Tuğamiral Yalçın Payal, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli milletvekilleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Tören, Vali Aksoy ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Çakmak’ın geçit töreni ile halkı selamlaması ile başladı.



“Buradan harekattaki Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz”

Daha sonra törende konuşmada tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan Kocaeli Valisi Aksoy, Barış Pınarı Harekatı’nda dün şehit düşen ve Kocaeli’nin Darıca ilçesinde toprağa verilen Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve Pençe3 Harekatı’nda rahatsızlanarak şehit düşen ve bugün Gölcük ilçesinde toprağa verilecek olan Teğmen Kamuran Ablak için Allah’tan rahmet dilediğini belirterek, “Harekatta yaşamını kaybeden ve dün son yolculuğuna uğurlanan Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve Pençe3 Harekatı kapsamında şehit olan Teğmen Kamuran Ablak başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. Tüm kurum ve kuruluş ve vatandaşlarımız olarak harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında durduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Buradan harekattaki Mehmetçiğimize selam gönderiyoruz” dedi.



Şehitler için halk oyunu gösterileri iptal edildi

Dün Kocaeli'de son yolculuğuna uğurlanan Şehit Ulaştırma Uzman Onbaşı Tahsin Sarıtosun ve bugün Gölcük ilçesinde toprağa verilecek olan Şehit Teğmen Kamuran Ablak’ın saygısına, program sahnelenecek olan halk oyunları gösterileri iptal edildi. Vali Aksoy’un konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra yapılan resmi geçit törenin ardından program iptal edildi.

KOCAELİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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