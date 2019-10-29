Cumhuriyet coşkusu Kocaeli'de renkli görüntülere sahne oldu

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kocaeli genelinde düzenlenen törenlerle Cumhuriyetin 96. yılı coşku ile kutlandı.

Kocaeli’nin genelinde ilçe belediyelerince düzenlenen törenlerde Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında sabah erken saatlerde Körfez Alpaslan Türkeş Spor Kompleksi, Darıca Cumhuriyet Meydanı, Çayırova ve Kartepe Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Geçir törenlerinin ardından çelenk sunumu ile devam eden törenlerde halk oyunları ve çeşitli gösteriler düzenlendi.

KOCAELİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

GÜNEŞ 07:19

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:41

AKŞAM 18:09

YATSI 19:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.