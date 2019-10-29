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Uçurumda ölü bulundu

DHA

KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, hafriyat döküm sahasının bulunduğu uçurumda Abdullah Günel´in (60) cesedi bulundu. Yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan Günel´in cesedi yukarı taşınarak, otopsi için morga kaldırıldı.

KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, hafriyat döküm sahasının bulunduğu uçurumda Abdullah Günel´in (60) cesedi bulundu. Yaklaşık 30 metre aşağıda bulunan Günel´in cesedi yukarı taşınarak, otopsi için morga kaldırıldı.
Körfez İlimtepe Mahallesi yolu üzerinde bulunan hafriyat döküm sahasında bulunan vatandaşlar, uçurumun altında bir kişiyi görerek, 112'yi aradı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Uçurumdan yaklaşık 30 metre aşağı inen ekipler, Abdullah Günel´in öldüğünü belirledi. Olay yerinde incelemede bulunurken, Günel´in yakınlarına haber verildi. Olay yerine gelen oğlu, yaklaşık 10 yıldır eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Abdullah Günel´i teşhis etti. Uçurumdan düşerek öldüğü ihtimali üzerinde durulan Abdullah Günel´in cesedi yukarı taşındı. Günel´in cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KOCAELİ

29 Ekim 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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