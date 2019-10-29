Bomba şüphesiyle patlatılan çantadan kıyafet çıktı

-KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde, farklı bankalara ait ATM'lerin yanına bırakılan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatıldı. Çantadan kıyafet çıktı.

Körfez Ağadere Caddesi'ndeki ATM'lerin arasında, öğle saatlerinde çanta olduğunu gören vatandaşlar, bomba korkusuyla polise haber verdi. Olay yerine gelen polis çanta çevresinde güvenlik önlemi alarak, caddeyi ulaşıma kapattı. Ardından da bomba imha uzmanı, çantayı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Çantadan kıyafetler çıktı.

Çantayı ATM'den para çeken bir kişinin unuttuğu tahmin ediliyor.



KOCAELİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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