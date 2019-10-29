Binlerce kişi 300 metre bayrakla yürüdü Kocaeli’de 300 metrelik Türk bayrağı açıldı

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği Cumhuriyet ve Bayrak yürüyüşünde 300 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı dolayısıyla Cumhuriyet ve Bayrak Yürüyüşü etkinliği düzenledi. İzmit Kemalpaşa Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde başlayan etkinlik 15 Temmuz Mili İrade Meydanı’nda son buldu. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı yürüyüşte 300 metrelik Türk bayrağı açıldı.

Düzenlenen yürüyüşe siyasi il başkanları, büyükşehir yetkilileri, STK ve dernek temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katılım gösterdi. 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda son bulan yürüyüşün ardından Kur’an tilaveti gerçekleştirildi. Program, şehitler için okunan duaların ardından son buldu.

KOCAELİ 29 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:54

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