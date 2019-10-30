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İzmit’te kazaların tükenmediği yokuşta bir zincirleme kaza daha Vinç 4 otomobili biçti: 3 ...

İHA

– Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ağır tonajlı araçların inmesinin yasak olduğu yokuşa giren vinç, frenleri patlayınca 4 aracı biçerek parçalandı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İzmit’te kazaların tükenmediği yokuşta bir zincirleme kaza daha Vinç 4 otomobili biçti: 3 yaralı Parçalanan vincin sürücüsü dumanların çıktığı araçtan son anda çıkarıldı

– Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ağır tonajlı araçların inmesinin yasak olduğu yokuşa giren vinç, frenleri patlayınca 4 aracı biçerek parçalandı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza sabah 08.00 sıralarında İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı üzerinde bulunan Santral Yokuşu olarak bilinen yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.U. idaresindeki 22 KA 861 plakalı vinç, Gazanfer Bilge Bulvarından İzmit merkeze inmek için Santral Yokuşuna girdi. Ağır tonajlı araçların girmesinin yasak olduğu yokuştan aşağıya inen vincin bir anda frenleri patladı. Sürücünün kontrolünden çıkan vinç 4 otomobile çarparak yokuşun bitiminde yan yattı. Ön tekerleri çarpmanın şiddetiyle yerinden kopan ve dumanların yükselmeye başladığı vinçteki sürücü ağır yaralandı. Kazada vinçte yolcu kısmında bulunan N.Ç., ile 41 AG 138 plakalı otomobildeki sürücü E.Y. hafif yaralanırken diğer araçtakiler kazayı yara almadan atlatan diğer sürücüler şok geçirdi.

Yan yatan ve dumanların çıktığı vinç sürücüsü ağır yaralandı
Kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazayı görenlerin ilk olarak yardıma koştuğu alanda ağır yaralı sürücü, hurdaya dönen ve dumanların çıktığı araçtan çıkarılarak yol kenarına alındı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç sürücü M.U., yanındaki N.Ç. ve diğer sürücü E.Y. ambulanslara alınarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yokuşta bitmek bilmeyen kazalar vatandaşları bıktırdı
Öte yandan Santral Yokuşu olarak bilinen alanda sürekli kaza olduğunu söyleyen vatandaşlar, ağır tonajlı araçların yola girmesinin engellenmesi için yetkililerden yardım istediler. Kazayı yara almadan atlatan sürücüler ise arkalarından gelen vincin bir anda kendilerine çarparak yan yattığını söylediler. Kazaya karışa karışan araçların vinç yardımıyla çekildiği yolda trafik normale dönerken polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

KOCAELİ

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
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