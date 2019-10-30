Menfez borusuna sıkışan köpeği itfaiye kurtararak elleriyle besledi Boru içinde bitkin düşen köpek kurtarılınca kana kana su içti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde menfez borusuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı ile kurtarıldı. Boru içinde bitkin düşen köpeği itfaiye ekipleri ve vatandaşlar elleriyle besledi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan bir menfez borusunun içerisine bir köpek sıkıştığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Vatandaşların yardımı ile köpeği kurtarmak için çabalayan ekipler, menfezin içerisindeki köpeğe ulaşmaya çalıştı. Uzun süren çabaların ardından köpeğe ulaşan ekipler, sıkıştığı yerden kurtardı. Uzun süredir sıkışık halde olduğu tahmin edilen köpek kurtarıldıktan sonra dakikalarca yerden kalkamadı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri ise bitkin düşen köpeğe su içirerek yemek verdi. Köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

KOCAELİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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