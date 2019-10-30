Körfez'de 10 ayda 26 riskli yapı yıkıldı

Körfez'de 2019 yılının ilk 10 ayında 26 riskli yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, 2010 yılının ilk 10 aylık döneminde 26 riskli yapının yıkım işlemini gerçekleştirdi. 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğine göre gerçekleştirilen çalışmalarda, ilk 10 aylık süreçte 26 riskli yapının yıkımı için çalışma başlatılmıştı. Kanunda bahsi geçen yasal süreler ve resmi kurum kuruluşlara yapılan yazışmalar sonrasında başlayan yıkım işlemleri kapsamında son olarak Atalar Mahallesi Akabe Sokak’ta bulunan riskli binanın yıkım işlemi gerçekleştirildi. Güvenlik tedbirlerinin alınması sonrası gerçekleştirilen yıkım ile birlikte oluşan molozlar da kaldırıldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, “Yasal süreçleri tamamlanan riskli binaların yıkımlarını sürdürüyoruz. İlçemizde 5 adet riskli yapı ile ilgili süreçler devam ediyor. Onların da tamamlanması sonrası yıkım işlemlerini gerçekleştireceğiz” dedi.

KOCAELİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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