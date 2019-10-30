Minik itfaiyeciler göreve hazır

– Yahya Kaptan İtfaiye Grubu’nu ziyaret eden anaokulu öğrencileri, ağabeylerinden itfaiyenin önemini ve görevlerini öğrendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yahya Kaptan İtfaiye Grubu, anaokulu minik öğrencilerini konuk etti. İtfaiye personeli, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek itfaiyenin önemi ve görevlerini anlattı. Öğretmenleri gözetiminde itfaiye müfrezesine gelen öğrencilerle yakından ilgilenen itfaiye personeli, itfaiyenin nasıl çalıştığını ve toplumsal olaylara nasıl müdahale ettiğini çocuklara anlattı.

İtfaiyenin önemini ve görevlerini itfaiye personelinden dinleyen minikler, eğlenceli bir gün geçirdi. İtfaiye üniforması giyerek renkli görüntüler de oluşturan minik öğrenciler, yine itfaiye forması giyen öğretmenleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarla tek tek ilgilenen itfaiye personeli, miniklerin sorularını da yanıtsız bırakmadı.





KOCAELİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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