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Minik itfaiyeciler göreve hazır

İHA

– Yahya Kaptan İtfaiye Grubu'nu ziyaret eden anaokulu öğrencileri, ağabeylerinden itfaiyenin önemini ve görevlerini öğrendi.

Minik itfaiyeciler göreve hazır

– Yahya Kaptan İtfaiye Grubu’nu ziyaret eden anaokulu öğrencileri, ağabeylerinden itfaiyenin önemini ve görevlerini öğrendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Yahya Kaptan İtfaiye Grubu, anaokulu minik öğrencilerini konuk etti. İtfaiye personeli, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek itfaiyenin önemi ve görevlerini anlattı. Öğretmenleri gözetiminde itfaiye müfrezesine gelen öğrencilerle yakından ilgilenen itfaiye personeli, itfaiyenin nasıl çalıştığını ve toplumsal olaylara nasıl müdahale ettiğini çocuklara anlattı.
İtfaiyenin önemini ve görevlerini itfaiye personelinden dinleyen minikler, eğlenceli bir gün geçirdi. İtfaiye üniforması giyerek renkli görüntüler de oluşturan minik öğrenciler, yine itfaiye forması giyen öğretmenleriyle birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Çocuklarla tek tek ilgilenen itfaiye personeli, miniklerin sorularını da yanıtsız bırakmadı.

KOCAELİ

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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