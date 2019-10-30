Körfez Belediyesi sosyal tesis çalışmalarını sürdürüyor

Körfez Belediyesi, Tütünçiftlik ve Kirazlıyalı'dan sonra Yarımca sahilinde de sosyal tesisleri hizmete açacak.

Körfez Belediyesi Yarımca ve Tütünçiftlik’ten sonra bir sosyal tesis de Yarımca sahiline kazandıracak. Daha önce özel bir işletmede olan ve belediye tarafından geri alınan tesis, yapılan tadilat çalışması sonrasında vatandaşların hizmetine açılacak. Başkan Şener Söğüt, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Söğüt’e; Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt ile Sosyal Tesisler Koordinatörü Ömer Güney de eşlik etti. Tütünçiftlik sahilindeki sosyal tesisle aynı konseptte hizmet verecek olan tesis, iki kattan oluşacak. Toplam 500 metrekarelik alana sahip olan tesis, Yarımca sahilinde ki eksikliği de gidermiş olacak. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Aynı konsepti Yarımca’da da hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımız bu konuda talepleri vardı. Tesisimizi en kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine açacağız" dedi.

KOCAELİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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