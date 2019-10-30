Başkan Bıyık, çalışmaları yerinde inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaklaşan kış öncesi çalışmaların yoğunlaştığı asfalt yama çalışmalarını inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Darıca Belediyesi, yaklaşan kış ayları öncesi asfalt ve yol bakım çalışmalarını yoğunlaştırdı. Darıcalı vatandaşların kış mevsiminde mağdur olmaması için ekiplere talimat veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, bizzat çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kış aylarında vatandaşın rahat etmesi için adeta asfalt seferberliği başlatan Darıca Belediyesi, bütün mahallelerde belirlenen program dahilinde asfalt yama ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Bıyık, çalışmaları yerinde inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da Cami Mahallesi’nde çalışmaları bizzat takip ederek ekiplerden bilgi aldı. Kış öncesi çalışmaların yoğunlaştırılması talimatı veren Başkan Bıyık, “Vatandaşımıza bozuk yollar konusunda söz verdik. Kimsenin ayağı çamura değsin istemiyoruz. Bu konuda üzerimize düşeni fazlasıyla yapmak için ekiplerimizle yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Oluşturduğumuz asfalt yama ve yol bakım ekibimiz Darıca’nın bütün mahallelerinde belirlenen çalışma takvimine göre çalışmalarını sürdürüyor” diye konuştu.

KOCAELİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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