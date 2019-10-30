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Kablo tamiri için kazılan çukurdan çıkan gaz AFAD ekiplerini alarma geçirdi Özel elbiselerle yapılan ...

İHA

– Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elektrik alt yapısının tamiri için işçiler tarafından açıklan çukurdan çıkan gaz, AFAD ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemede karbonmonoksit gazı çıktığı belirlenen çukur, ekipler tarafından kapatıldı.

Kablo tamiri için kazılan çukurdan çıkan gaz AFAD ekiplerini alarma geçirdi Özel elbiselerle yapılan ölçümde karbonmonoksit gazı tespit edildi

– Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elektrik alt yapısının tamiri için işçiler tarafından açıklan çukurdan çıkan gaz, AFAD ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemede karbonmonoksit gazı çıktığı belirlenen çukur, ekipler tarafından kapatıldı.
Olay İzmit Yahya Kaptan Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde yer altı kablolarının tamiri için bölgeye giden dağıtım şirketi çalışanları, kablolara ulaşabilmek için yürüyüş yolu kenarındaki yeşil alan içerisinde çukur kazmaya başladı. Bir süre soran çukurdan yoğun bir gaz çıktığını fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
AFAD ekiplerinin koruyucu elbiselerle ölçüm yaptıkları alanda açığa çıkan gazın tehlikeli boyutta karbonmonoksit olduğu belirlendi. Tespit sonrası çalışmaların durdurularak tehlike oluşturmaması açısından açılan çukur kapatıldı.

KOCAELİ

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:55
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:07
  • YATSI 19:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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