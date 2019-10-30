Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Kocaeli'de düzenlenen terör operasyonunda, DEAŞ örgütü içerisinde çatışmalara katılan şahıslarla irtibatlı olduğu belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, DEAŞ terör örgütü içerisinde Kocaeli'de faaliyet gösteren şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütü yöneticisi ve örgüt üyesi olmak suçlarından işlem yapılan şahıslar ile birlikte faaliyet yürüttüğü, haklarında yurda giriş yasağı bulunmasına rağmen illegal yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. Şahsıların ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve 1 adet sahte pasaport elde geçirilirken, emniyete götürülen şahsıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

KOCAELİ 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:55

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