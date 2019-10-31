Kağıtsporlu karateciler 2 gümüş madalya kazandı

Büyükşehir Kağıtsporlu Karateciler, Şili’de düzenlenen Dünya Şampiyonasından 2 gümüş madalya ile döndü.

Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonasında 96 ülkeden ve bin 557 sporcu mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u ve milli takımı temsil eden Ömer Abdurrahim Özer ve Gülsen Demirtürk U21 Şampiyonasından 2 gümüş madalya elde etti. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonasında Türkiye Karate Milli Takım adına U21 Bayan Kumite 55 Kg’da yarışan Gülsen Demirtürk finalde karşılaştığı Şilili rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Kariyerinde Türkiye, Balkan ve Avrupa dereceleri bulunan Gülsen Demirtürk başarıları arasına dünya derecesini de eklemiş oldu.

Şili’de düzenlenen 21 yaş altı dünya karate şampiyonasında 67 Kg’da tatamiye çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen sporcu Ömer Abdurrahim Özer de zorlu müsabakaların ardından finale çıkmayı başardı. Özer, Kazak rakibine 20 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

KOCAELİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:06

YATSI 19:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.