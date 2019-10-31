Gebze’de yeni seferberlik “Sıfır Atık Mavi” Deniz kenarında 2 ton atık toplandı

Gebze Belediyesi ve üniversite öğrencileri, “Sıfır Atık Mavi” projesi kapsamında düzenledikleri etkinlikte deniz kenarında 2 ton atık topladı.

Gebze Belediyesi, üniversite öğrencileri işbirliğiyle “Sıfır Atık Mavi” projesi kapsamında düzenledikleri etkinlikte deniz kenarında 2 ton atık topladı. ‘Sıfır atık’ projesinin devamı niteliğinde olan proje, denizlerin ve su kaynaklarının korunması amacını taşıyor.

Hedef 50 bin ton atık toplamak

Yetkililer yaptıkları açıklamada, “Bu projeyle yaz sezonu boyunca 30 bin tonu plastik olmak üzere toplam 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor. Her yıl 1 milyonu aşkın deniz canlısı ağlar yüzünden telef oluyor. Her yıl denizlere 8 milyon plastik atılıyor. Kirlilik bu oranda artarsa 2050 yılında denizlerde balıklardan çok plastik olacak. Ayrıca su altını kirleten uzatma ve misina ağlar da canlılara zarar veriyor. Her yıl yaklaşık bin2 bin kilometre ağ deniz dibinde kalıyor. Bu da aslında avcılığı devam ettiriyor. Çünkü bu ağlar, 10 yıl kadar hayalet avcılık yapabiliyor. Gebze Belediyesi olarak sıfır atık çalışmaları yanında sıfır atık mavi denizlerin ve denize en yakın kısımların temizliğine de önem veriyoruz” dedi.

Büyükgöz’dan projeye tam destek

Sıfır Atık Projesine verdiği desteği her fırsatta ifade eden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Daha yaşanılabilir bir Gebze için Sıfır Atık projesini Gebze Belediyesi olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bunun yanı sıra Sıfır Atık Mavi projesine de destek vereceğiz. Denizlerimiz bizim yaşam kaynaklarımız. Suyun olmadığı bir yerde yaşam olmaz. Bu sebeple Denizlerimizi korumalı ve yaşatmalıyız” ifadelerini kullandı.

KOCAELİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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