Darıca’dan cenazeler için ücretsiz araç tahsisi

Darıca Belediyesi, ilçede vefat eden yakınlarının cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz cenaze nakil aracı tahsis ediyor.

Darıca Belediyesi, ilçede vefat eden yakınlarının cenazelerini memleketlerine götürmek isteyen vatandaşlar için ücretsiz araç tahsisi hizmeti vermeye başladı. Cenazelerini memlekete götürmek isteyen vatandaşların bir dilekçe ile müracaat etmesi ve şartların uygun olması durumunda, Darıca Belediyesi tarafından cenaze yakınlarına ücretsiz olarak araç tahsisi yapıldığı belirtildi.

Tüm hizmetleri ücretsiz sunuyor

Darıca Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, cenazesi olan vatandaşlar için 7 gün 24 saat ücretsiz hizmet verildiği belirtildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, cenazesi olan ailelerin cenaze araçları ile cenazenin ise hastane veya evden alıp gasilhaneye götürüldüğü, devamında ise yıkanan ve kefenlenen cenazenin defnedileceği mezarlığa götürüldüğü ifade edildi. Tüm hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunan Darıca Belediyesi, cenazenin eş dost ve akrabalarını da otobüs hizmet araçları ile mezarlıklara ücretsiz ulaştırıyor.

İlk şart cenazesin Darıca sınırlarında olması

Darıca Belediyesi il dışında defnedilecek olan cenazeleri de yakınlarına ücretsiz araç tahsis etmek kaydıyla memleketlerine gönderiyor. Araç tahsisi için ilk şartın cenazenin ölüm belgesinin Darıca sınırları için olması gerektiğini ifade eden yetkililer, belirlenen talimatlara uygun hareket edilmediği takdirde aracın iptali dahil her türlü hukuki ve maddi sorumluluğu cenaze yakınına ait olacağını ifade edildi. Cenaze hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 0 549 737 60 24 numaralı hattan yetkililere ulaşabilirler.

KOCAELİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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