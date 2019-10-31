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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanması için hizmete başlatılan Mobil Ofis karavanı, 48 Kasım tarihleri arasında Kandıra ilçesinde olacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı, seyahat kartları birimindeki artan taleplerin karşılanmasına yönelik başlatılan Mobil Ofis Karavanı Kandıra’ya gidiyor. Mobil Ofis Karavanı, 5 gün boyunca vatandaşlara Kandıra’da hizmet verecek. Bu süre içinde Mobil Ofis Karavanı’nda indirimli ve ücretsiz seyahat kartları basım ve vize işlemlerini yapılacak.

KOCAELİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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