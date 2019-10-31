Körfez’de yoğun temizlik çalışması

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına büyük bir titizlikle devam ediyor.

Temizlik ekipleri, Hereke’den, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ne kadar ’daha temiz bir Körfez’ için sabah saatlerinden itibaren sahada çalışmalarını özveriyle ve eş zamanlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Mahalle, Cadde, sokak ve kaldırımların yanı sıra, çevredeki boş arazilerin de temizliğini yapan ekipler, halkın sağlığını tehlikeye sokabilecek her türlü durumun önlenmesine yönelik tedbirler alıyor. Temizlik konusunda üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiren ve bölge halkının takdirini kazanan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde başlattığı temizlik çalışmalarına gece yarısına kadar devam ediyor. Çevre temizliğinin yanı sıra, her türlü evsel katı atık ve çöpleri toplayan ekipler, konteynerleri de dezenfekte ediyor.

KOCAELİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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