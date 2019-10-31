‘Kahve Burda Fest’, Bülent Ortaçgil konseri ile coşturdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

‘Kahve Burda Fest’, Bülent Ortaçgil konseri ile coşturdu

İHA

41 Burda AVM'de düzenlenen 'Kahve Burda Fest'de, Bülent Ortaçgil konseri ve düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar doyasıya eğlendi.

‘Kahve Burda Fest’, Bülent Ortaçgil konseri ile coşturdu

41 Burda AVM’de düzenlenen ‘Kahve Burda Fest’de, Bülent Ortaçgil konseri ve düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar doyasıya eğlendi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 41 Burda AVM ziyaretçileri yepyeni kahve lezzetlerini deneyimleyerek, birbirinden eğlenceli aktivitelere unutulmaz anlar yaşadılar. 252627 Ekim tarihleri arasında kahve severlerle 2. kez buluşan ‘Kahve Burda Festivali’ne 18 marka katılım sağladı. Bülent Ortaçgil, Evrencan Gündüz konserleri ve Silen Party Dj Murat Uyar’ın performansı ile 41 Burda AVM, ziyaretçilerine eğlence dolu anlar yaşattı. ‘Kahve Burda Festivali’ kapsamanda düzenlenen birbirinden keyifli çocuk ve yetişkin atölyeleri ile Kocaelililer keşfetme ve deneyimleme fırsatını yakaladı.
41 Burda AVM tarafından düzenlenen, kahve lezzetlerini, kültürel dans showlarını, interaktif ödüllü yarışmaları, çocuk ve yetişkin atölyelerini, tshirt tasarımlarını, kahvenin hikâyesi sinema gösterimini ve daha pek çok keyifli aktiviteyi 3 gün boyunca Kocaelililerle buluşturan eğlence ve keyif dolu ‘Kahve Burda Fest’ bölge halkı tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

KOCAELİ

31 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:22
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:39
  • AKŞAM 18:06
  • YATSI 19:26
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Bıyık’tan emniyet binası inşaatında inceleme
YEREL HABERLER Başkan Bıyık’tan emniyet binası inşaatında inceleme
Cinayete kurban giden taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı Taksi şoförünün cenaze namazını kıldıran kardeşi, 'idam' istedi
YEREL HABERLER Cinayete kurban giden taksi şoförü son yolculuğuna ...
Körfez’de yoğun temizlik çalışması
YEREL HABERLER Körfez’de yoğun temizlik çalışması
Mobil Ofis Karavanı Kandıra’ya gidiyor
YEREL HABERLER Mobil Ofis Karavanı Kandıra’ya gidiyor
Tır dorsesi tabanındaki zuladan 2 bin 900 paket kaçak sigara çıktı Karamürsel'de kaçak sigara yüklü tıra baskın: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Tır dorsesi tabanındaki zuladan 2 bin 900 paket kaçak ...
Başkan Hürriyet perileri motive etti
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet perileri motive etti
Darıca’dan cenazeler için ücretsiz araç tahsisi
YEREL HABERLER Darıca’dan cenazeler için ücretsiz araç tahsisi
Başkan Çiftçi, pazar esnafı ve vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi, pazar esnafı ve vatandaşlarla buluştu
Gebze’de yeni seferberlik “Sıfır Atık Mavi” Deniz kenarında 2 ton atık toplandı
YEREL HABERLER Gebze’de yeni seferberlik “Sıfır Atık Mavi” Deniz ...
GÖLMEK kursiyerlerinden el sanatları sergisi
YEREL HABERLER GÖLMEK kursiyerlerinden el sanatları sergisi
Bir ayda 600 bin TL vurgun yapan telefon dolandırıcıları yakalandı
YEREL HABERLER Bir ayda 600 bin TL vurgun yapan telefon ...
Kendilerini gizli polis olarak tanıtıp 1 ayda 700 bin TL vurgun yaptılar FETÖ tehditi ile vatandaşları dolandıran sahte polisler yakalandı Vatandaşları dolandıran sahte polisler 300’den fazla güvenlik kamerası izlenerek yakalandı
YEREL HABERLER Kendilerini gizli polis olarak tanıtıp 1 ayda 700 bin ...
Kağıtsporlu karateciler 2 gümüş madalya kazandı
YEREL HABERLER Kağıtsporlu karateciler 2 gümüş madalya kazandı
Yaptığı sitedeki 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp kaçtı
YEREL HABERLER Yaptığı sitedeki 24 daireyi 50'den fazla kişiye satıp ...
İzinsiz kaldırılan bayrağa suç duyurusu
YEREL HABERLER İzinsiz kaldırılan bayrağa suç duyurusu
TEM yolundaki tünelde nefes kesen kaza tatbikatı
YEREL HABERLER TEM yolundaki tünelde nefes kesen kaza tatbikatı
Büyükşehir promosyon ihaleleri tamamlandı
YEREL HABERLER Büyükşehir promosyon ihaleleri tamamlandı
Vücut yapısına göre tansiyon aleti seçimi önemli Doç. Dr. Hasan Ali Gümrükçüoğlu Yüksek tansiyonu olanlar tuzlu yemek ve kahveye dikkat
YEREL HABERLER Vücut yapısına göre tansiyon aleti seçimi önemli Doç. Dr. ...
Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kardeşlerden 1'i öldü, 1'i yaralandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında kurşun yağmuruna tutulan kardeşlerden ...
TEM'de iki TIR çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER TEM'de iki TIR çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 ...
Sokak ortasında abi kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Sokak ortasında abi kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ...
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Avrupa Konseyi'nin skandal raporuna ret Başkan, Avrupa Konseyi üyelerine Diyarbakır'daki anneleri dinlemeyi önerdi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “Türkiye söz konusu olduğunda neden tüm meseleleri masanın üzerine çıkarıyorlar. Acaba jeopolitik başka kaygıları mı var”
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı’ndan Avrupa ...
Eşini balta ile öldüren zanlıya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Eşini balta ile öldüren zanlıya ağırlaştırılmış ...
Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 4 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X