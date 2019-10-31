‘Kahve Burda Fest’, Bülent Ortaçgil konseri ile coşturdu

41 Burda AVM’de düzenlenen ‘Kahve Burda Fest’de, Bülent Ortaçgil konseri ve düzenlenen etkinliklerle vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 41 Burda AVM ziyaretçileri yepyeni kahve lezzetlerini deneyimleyerek, birbirinden eğlenceli aktivitelere unutulmaz anlar yaşadılar. 252627 Ekim tarihleri arasında kahve severlerle 2. kez buluşan ‘Kahve Burda Festivali’ne 18 marka katılım sağladı. Bülent Ortaçgil, Evrencan Gündüz konserleri ve Silen Party Dj Murat Uyar’ın performansı ile 41 Burda AVM, ziyaretçilerine eğlence dolu anlar yaşattı. ‘Kahve Burda Festivali’ kapsamanda düzenlenen birbirinden keyifli çocuk ve yetişkin atölyeleri ile Kocaelililer keşfetme ve deneyimleme fırsatını yakaladı.

41 Burda AVM tarafından düzenlenen, kahve lezzetlerini, kültürel dans showlarını, interaktif ödüllü yarışmaları, çocuk ve yetişkin atölyelerini, tshirt tasarımlarını, kahvenin hikâyesi sinema gösterimini ve daha pek çok keyifli aktiviteyi 3 gün boyunca Kocaelililerle buluşturan eğlence ve keyif dolu ‘Kahve Burda Fest’ bölge halkı tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

KOCAELİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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