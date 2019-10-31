Kartepe Belediyesi’nin projelerine 2 ödül

Tarihi Kentler Birliği'nin düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Kartepe Belediyesi’ne 2 ödül verildi.

Tarihi Kentler Birliği tarafından İstanbul Şerifler Yalısı’nda "Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması" düzenlendi. Düzenlenen yarışmada 36 belediyeden 36’sı uygulama, 24’ü proje dalında olmak üzere 60 çalışma yarıştı. Kartepe Belediyesi de Plan ve Proje Müdürlüğü Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Birimince yarışmanın proje ve uygulama kategorisine 2 proje ile başvuru yapıldı. Kartepe Belediyesi Proje kategorisine “Çuha Fabrikası 1.Etap Yapıların Av Köşkü, Bacalı Ambar, Su Deposu ve Hidroelektrik Santral Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projesi ile Uygulama Kategorisine de Restorasyon Uygulaması tamamlanan “Su Değirmeni” projesi ile katıldı.

Tarihi Kentler Birliği Tarihi Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda Kartepe Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nce yürütülen Tarihi ve Kültürel Mirasın korunması konusunda değerli katkılarından ve faaliyetlerinden dolayı “Çuha Fabrikası” ve “Su Değirmeni” projelerine başarı ödülü verildi. Yarışmaya katılarak derece elde eden Kartepe Belediyesi ödüllerini 68 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan törende alacak.

KOCAELİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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