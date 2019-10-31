Çocukken gördüğü Atatürk’ün eşyalarını görünce gözyaşlarını tutamadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 8 yaşındayken gördüğü Atatürk’ün eşyalarının sergilendiği sergiyi ziyaret eden vatandaş, gözyaşlarına boğuldu.

İzmit Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dünyanın en büyük Atatürk müzesini İzmit Tren Garına getirdi. Açıldığı günden bu yana Kocaelililerin yanı sıra, çevre illerden de ziyaretlerin gerçekleştiği müzede Atatürk’e ait 150 obje ve 300 adet tablo ve fotoğraf yer alıyor. Ziyaretçilerin duygu dolu anlar yaşadığı müzeyi ziyaret eden Gazi Mustafa Naim Zaim müzedeki obje ve tabloları incelerken gözyaşlarına hakim olamadı.

8 yaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü İzmit’te gördüğünü belirten Zaim, “Atatürk’ü buradan, İzmit tren garından geçerken gördüm. El sallıyordu bize. Ben koşarak treni yanına gittim. Gözleri çakmak çakmaktı. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Çok değerli biriydi. Müze fevkalade olmuş. Her şey çok güzel değerlendirilmiş, çok hoşuma gitti. İzmit’e yakışır bir müze olmuş” dedi.

KOCAELİ 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:56

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