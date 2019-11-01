Evinin terasında kendini astı

İDO ve BUDO'da bazı seferler iptal edildi

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-İZMİT'te yaşayan İsmail G. (36), evinin terasında kendini asarak, yaşamına son verdi.

İzmit Yeşilova Mahallesi Şehit Necmi Semerci Sokak'taki binanın en üst katında yaşayan İsmail G., dün gece, evde kimsenin olmadığı sırada kendini terastaki demire iple astı. İsmail G.'nin cansız bedeni eve gelen ailesi tarafından bulundu. İhbar üzerine gelen polis, evde inceleme yaptı.

İsmail G.'nin cansız bedeni, otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.



KOCAELİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

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