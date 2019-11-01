İzmit’te seyyar satıcılarla ilgili denetimler devam ediyor

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mevzuata aykırı, seyyar olarak satış yapan şahıslarla ilgili denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezinde mevzuata aykırı seyyar olarak satış yapan şahıslarla ilgili denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri; kanunda belirtilen şartları yerine getirmeyip, sağlık koşullarını göz önünde bulundurmadan satış yapan seyyar satıcılarla ilgili gerekli yasal işlemleri hemen gerçekleştiriyor. Açıkta satılan ürünlerin halk sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu ifade eden zabıta görevlileri, vergi vermeden, kayıtsız bir şekilde satış yapan bu şahısların, vergisini veren esnafı da olumsuz yönde etkilediğini söylediler. Ekipler, seyyar satıcılarla ilgili denetimlerin titizlikle devam edeceğini belirttiler.

KOCAELİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

GÜNEŞ 07:23

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:05

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.