Kandıra'daki yeni belediye binası hızla yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Kandıra’nın yeni belediye hizmet binasının yalıtım ve dolgu çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra Belediyesi için projelendirdiği yeni hizmet binası çalışmalarına devam ediyor. Kandıra ilçesinin Akdurak Mahallesi’nde yapılan binada katların yükseldiği gözle görünür hale geldi. Toplam 13 bin 893 metrekare kullanım alanına sahip olacak binanın yalıtım ve dolgu çalışmaları birbirini takip ederek devam ediyor. Çalışmaları hummalı şekilde devam eden yapının bodrum kat kaba sıva, duvar ve bodrum perde yalıtım imalatları devam ediyor. Tüm binada yalıtım ve dolgu çalışmalarını hızla bitirme adına çalışan Büyükşehir ekipleri, döşeme kalıp, demir montaj, kolon ve perde kalıp imalatlarını sürdürüyor.

Bina 3 bodrum, zemin ve 3 kat şeklinde inşa edilecek ve tam donanıma sahip olacak. Yapının en alt ve orta bodrum katlarında otopark yer alacak. En alt bodrum 44 araçlık otopark ve sığınak olarak, orta bodrum kat da 40 araçlık otopark ve depo, arşiv alanları olarak düzenlenecek. Üst bodrum katta ise giriş fuayesi, bekleme salonu ve hizmet birimleri yer alacak. Yapının zemin katında başkanlık girişi, bekleme salonu ve hizmet birimleri bulunacak. İkinci katta belediye meclis salonu ve meclis grup odaları yapılacak. Üçüncü kat ise başkanlık makamı olarak düzenlenecek. Bu katta ayrıca personel dinlenme terası da yer alacak.

KOCAELİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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