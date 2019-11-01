Engelli vatandaşlar hem öğrenecek hem de para kazanacak

Darıca Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Engelliler Koordinasyon Merkezi'ndende açılan kurs, engelli bireylere hem yetenek hem de para kazandıracak.

Darıca Belediyesi ile Darıca Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile başlayan kurslardan bedensel ve zihinsel engelli vatandaşlar faydalanıyor. Zihinsel engeli bulunan vatandaşlar anneleri ile birlikte kurslara katılarak takı tasarım konusunda eğitim alırken, aynı zamanda anneleriyle birlikte zaman geçiriyor. Belediyenin malzeme teminini sağladığı kurslarda yapılan tüm ürünler öğrencilerde kalırken, ilerleyen zamanlarda açılacak sergilerde engelli vatandaşlar takılarını satarak para kazanma şansı yakalayacak.

KOCAELİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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