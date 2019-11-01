Uluslararası öğrenciler 'Gez Gör'le İzmit'i gezdi

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Kocaeli Üniversitesi’nde bu yıl öğrenim görmeye başlayan uluslararası öğrenciler, Büyükşehir’in ‘GezGör Kocaeli’ programı kapsamında Seka kamp alanı ve Ormanya’yı ziyaret etti.

20192020 eğitimöğrenim yılında Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)’de öğrenim görmeye başlayan 100 uluslararası öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen GezGör Kocaeli programı kapsamında doğa gezisine katıldı. Seka kamp alanı ve Ormanya’yı gezen üniversiteli grup, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri çok beğendiğini dile getirdi. Seka kamp alanında Kocaeli’nin doğasıyla tanışan uluslararası öğrenciler, Seka kamp alanını gezdiler. Rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret eden öğrenciler, ata da bindiler. Kocaeli'de üniversite eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrenciler, bol bol fotoğraf çektiler.

KOCAELİ 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:57

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